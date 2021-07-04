Центр «Э» начал следить за подругой выстрелившего себе в голову акциониста Павла Крисевича
Подруга петербургского акциониста Павла Крисевича Анастасия Михайлова подозревает, что за ней следят сотрудники Центра «Э». Причем пару назойливых лиц, не сводящих с неё глаз, она заметила в Смоленской области, куда приехала погостить к родным.
По словам Михайловой, мужчины на двух автомобилях караулят ее возле дома уже двое суток, на одной машине красуются местные номера, на другой – тверские. С неизвестными пытался разобраться отчим девушки, правда, внятного ответа на вопрос, что они здесь забыли, услышать не удалось. Прозвучало лишь «просто отдыхаем», при том, что двигатели транспортных средств были заглушены, а окна закрыты.
«У меня нет страха, я понимаю, что если бы они хотели, меня уже бы задержали, и это просто слежка. Посмотрим, что будет в Москве», — цитирует девушку «Сота» в Telegram-канале.
Напомним, Крисевичу предъявили обвинение за акцию со стрельбой на Красной площади в поддержку политзаключенных. Ему грозит до 7 лет тюрьмы.