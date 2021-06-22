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Акционисту предъявили обвинение за стрельбу на Красной площади. Ему грозит до 7 лет тюрьмы
22 июня, 2021 15:25
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Павел Крисевич. Фото: личная страница в Instagram
Петербургскому акционисту Павлу Крисевичу предъявили обвинение по статье о хулиганстве. Теперь ему грозит до 7 лет тюрьмы.
Напомним, перформансист сымитировал самоубийство в Москве на Красной площади — он выстрелил себе в голову из охолощённого пистолета в поддержку политзаключённых.
«Пашу перевели в СИЗО-7 «Капотня», где он проведет как минимум две следующие недели», — сообщили в Telegram-канале «Свободу Крисевичу!».
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