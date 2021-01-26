Общество

Цены на летние туры в Турцию на этапе раннего бронирования выросли до 15% по сравнению с прошлым годом. С началом сезона стоимость путевок пойдет дальше вверх.

Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В разных туроператорах рост цен варьируется в пределах от 5% до 15%.

«Последняя цифра выглядит более близкой к истине», - говорится в сообщении на сайте АТОР.

На сегодняшний день недельный тур в пятизвездочный отель в июне по системе «все включено» можно купить за 60 тыс. рублей.

Пик продаж туров ожидается ближе к апрелю. При этом акция раннего бронирования действует до конца марта.

«В нынешних условиях Турция осталась единственным «активным» и открытым для россиян зарубежным массовым летним пляжным направлением, на котором действуют классические акции раннего бронирования», - сказали в АТОР.

Ранее сообщалось, что перелет на Кубу для россиян увеличится на два часа.