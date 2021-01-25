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Общество
Перелет на Кубу для россиян увеличится на два часа из-за новации
25 января, 2021 13:34
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Pixabay.com
Ассоциация туроператоров России сообщила об увеличении времени перелета на Кубу. Дорога станет для россиян длиннее на два часа.
Рейсы будут выполняться с технической посадкой в Варадеро. Это связано с ограниченными возможностями аэропорта Кайо Коко «Хардинес дэль Рэй».
Дозаправка в Варадеро будет длиться 110 минут. Пассажиры не смогут покинуть самолет, говорится на сайте АТОР. Нововведение будет действовать до конца марта.
Ранее сообщалось, что для туристов любых стран открылись Сейшельские острова. Государство готово принимать с единственным условием - при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса.
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