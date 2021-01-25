Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Новости Общество
Русская планета
Общество

Перелет на Кубу для россиян увеличится на два часа из-за новации

Лилия Караева
25 января, 2021 13:34
1 мин
Лилия Караева
25 января, 2021 13:34
1 мин
Куба
Pixabay.com

Ассоциация туроператоров России сообщила об увеличении времени перелета на Кубу. Дорога станет для россиян длиннее на два часа.

Рейсы будут выполняться с технической посадкой в Варадеро. Это связано с ограниченными возможностями аэропорта Кайо Коко «Хардинес дэль Рэй».

Дозаправка в Варадеро будет длиться 110 минут. Пассажиры не смогут покинуть самолет, говорится на сайте АТОР. Нововведение будет действовать до конца марта.

Ранее сообщалось, что для туристов любых стран открылись Сейшельские острова. Государство готово принимать с единственным условием - при наличии сертификата о вакцинации от коронавируса.

Поделиться
ТЕГИ
Россия
туризм
Куба
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
ПОДПИШИТЕСЬ НА НАШУ РАССЫЛКУ
Вы можете выбрать удобный Вам способ просмотра наших публикаций
Telegram
Изменить выбор подписки
СПАСИБО, ЧТО ПОДПИСАЛИСЬ НА РАССЫЛКУ
Подписаться на другие наши соц.сети
Вы уже подписаны
Ошибка!