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ЦБ: экономика России в 2020 году сократится на 4,5-5,5%

Антон Мельников
24 июля, 2020 17:00
1 мин
в
Pixabay

Центральный Банк России скорректировал прогноз сокращения ВВП на 2020 год. Регулятор ожидает, что ВВП страны сократится в пределах 4,5-5,5%, в апреле ожидалось падение в 4-6%.

Вместе с тем, ЦБ существенно ухудшил ожидания по расходам домохозяйств на конечное потребление. Банк ожидает, что этот показатель за 2020 год сократится на 6,2-7,2%, ранее прогнозировалось 1,6-3,6%.

Также ЦБ прогнозирует, что в целом расходы на конечное потребление сократятся на 3,8-4,8% по итогам текущего года, передает РБК. Восстановление потребления регулятор ожидает в 2021-2022 годах.

Ранее стало известно, что Индекс потребительских настроений в России свидетельствуют об угрозе нового кризиса.

темы
экономика
прогноз
ВВП
ЦБ
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