В России приближается очередной кризис

Общество

Piqsels.com

Результаты расчета Индекса потребительских настроений, проведенного Высшей школой экономики, свидетельствуют об угрозе нового кризиса в России. Этот показатель во II квартале 2020 года упал на 19% до минус 30% - для сравнения, в Дании и Швеции он снизился до минус 2% и минус 5% соответственно.

Для расчетов использовали опрос населения, проводимый Росстатом. В Европе индекс рассчитывается Европейской комиссией. Граждан спрашивают об экономической ситуации, материальном положении, сбережениях и запланированных тратах.

Индекс потребительской активности в предыдущие кризисы падал сильнее - в 2015-м - до минус 32%, в 2009-м - до минус 35%, а в 1998-1999 годы - до минус 45%. Особенность этого года заключается в стремительности падения - показатели обрушились всего за один квартал. Раньше индекс терял одномоментно не более 14-15%.

В исследовании говорится, что 43% граждан переживают ухудшение материального состояния. 10% респондентов заявили, что верят в улучшение ситуации в течение 12 месяцев.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович назвал неблагоприятной тенденцию ухудшения благосостояния людей среднего возраста - от 30 до 49 лет. Именно они влияют на потребительский спрос и являются самой производительной частью населения.

Остапкович указал «Ведомостям», что снижение численности этого класса из-за старения населения и демографической ямы на фоне ухудшения качества жизни создают «горючую смесь», способную увеличить социальные, экономические и политические расхождения.

В мае бывший вице-премьер Аркадий Дворкович заявил, что Россия стоит на пороге страшнейшего экономического кризиса. Он ощутимо проявит себя в июне-июле, утверждал политик.