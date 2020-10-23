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В Вологодской области поезд насмерть сбил трех переходивших железнодорожные пути подростков. Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц», сообщает пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ.

Сообщение о случившейся трагедии поступило следователям накануне вечером, 22 октября. Поезд, двигавшийся из Челябинска в Санкт-Петербург, сбил на станции Вохтога Вологодской области трех подростков – 15-летнего мальчика и двух 14-летних девочек.

«По предварительным данным, они переходили жд пути перед близко идущим поездом и, несмотря на принятые машинистом все меры экстренного торможения, избежать столкновения не удалось», – говорится в сообщении ведомства.

Следователи осмотрели место происшествия и изучают сейчас условия проживания детей. Назначены экспертизы.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае пожарная машина на полной скорости влетела в идущий поезд.