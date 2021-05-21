Три штамма коронавируса особенно заинтересовали Роспотребнадзор

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала штаммы коронавируса, на которые следует обратить особое внимание. По ее словам, существует три таких разновидности COVID-19.

Попова отнесла к ним британский, южноафриканский и бразильский штаммы. Индийский пока не входит в их число.

Глава Роспотребнадзора добавила: «Пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающегося процесса». Слова Поповой приводит РИА Новости.

Ранее Роспотребнадзор пожаловался на поведение россиян.