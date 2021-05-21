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Три штамма коронавируса особенно заинтересовали Роспотребнадзор
21 мая, 2021 16:32
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Federation Council of Russia/via Globallookpress.com
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала штаммы коронавируса, на которые следует обратить особое внимание. По ее словам, существует три таких разновидности COVID-19.
Попова отнесла к ним британский, южноафриканский и бразильский штаммы. Индийский пока не входит в их число.
Глава Роспотребнадзора добавила: «Пока нет сегодня штамма, который бы очень сильно влиял на клиническое течение болезни или на эпидемиологические характеристики развивающегося процесса». Слова Поповой приводит РИА Новости.
Ранее Роспотребнадзор пожаловался на поведение россиян.
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