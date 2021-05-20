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Роспотребнадзор пожаловался на поведение россиян. Оно парадоксально

Антон Мельников
20 мая, 2021 18:53
1 мин
Антон Мельников
20 мая, 2021 18:53
1 мин
Nikolay Gyngazov/Global Look Press
Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Темпы прохождения россиянами вакцинации от коронавируса неудовлетворительны. Об этом сообщил директор по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Он заявил, что в России отмечены «некие отставания» от запланированных темпов вакцинации населения. На 19 мая в стране было привито 24 миллиона россиян.

По его словам, жители страны ведут себя парадоксально: «С одной стороны — разнообразие вакцин, с другой — темпы вакцинации оставляют желать лучшего». Он отметил, что такая ситуация требует объяснения.

Представитель Роспотребнадзора допустил, что низкие темпы вакцинации могут быть связаны с движением антипрививочников. В тоже время он признал, что оно «существовало во все времена», передаёт «Коммерсантъ».

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Вакцинация
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