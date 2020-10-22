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Три космонавта вернулись на Землю

Марьям Ибрагимова
22 октября, 2020 13:04
2 мин
Фото: roscosmos.ru
Фото: roscosmos.ru

Международный экипаж в составе двух космонавтов Роскосмоса Анатолия Иванишина и Ивана Вагнера и астронавта NASA Кристофера Кэссиди успешно вернулся на Землю.

«В 05.54 мск проведена посадка спускаемого аппарата ТПК "Союз МС-16" в штатном режиме. На борту порядок. Поздравляю экипаж с возвращением на Землю, а членов Госкомиссии по проведению летных испытаний пилотируемых комплексов - с успешным завершением очередной пилотируемой миссии!», – написал в своем Twitter-аккаунте генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин.

Сообщается, что все операции по спуску с околоземной орбиты и посадке прошли без происшествий, в штатном режиме. Самочувствие космонавтов и астронавта хорошее.

"Союз МС-16" отстыковался от МКС в ночь на четверг в 02:32 мск. Корабль совершил посадку в Казахстане. На международной станции продолжают работу космонавты Роскосмоса Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Ранее сообщалось, что МКС приговорили к затоплению в 2024 году.

темы
Роскосмос
NASA
МКС
Рогозин
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