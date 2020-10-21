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МКС приговорили к затоплению в 2024 году. Она - ржавый автомобиль

Антон Мельников
21 октября, 2020 21:32
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Pixabay / «Русская планета»

Член-корреспондент Российской академии космонавтики Андрей Ионин заявил, что Международная космическая станция (МКС) напоминает сильно постаревший автомобиль и в 2024 году её придётся затопить.

По словам Ионина, поломки на МКС, которые возникают одна за другой, вызваны устареванием конструкции и работой в тяжёлых условиях. Кроме того, у станции в 2015 году вышел срок годности.

«Станция была рассчитана на эксплуатирование до 2015 года. Сейчас 2020. Будем надеяться, что без серьёзных поломок и аварий она дойдёт до 2024 года. Но, в любом случае, нужно готовиться к тому, что после 2024 года станции МКС не будет», - заявил Ионин.

Эксперт добавил, что постоянные поломки связаны не выходом из строя сложных систем, а «со старением конструкций».

«МКС — это рассыпающийся автомобиль. У любой машины наступает такой порог, когда ты просто бесконечно его чинишь. Потому что всё начинает постепенно сыпаться», — пояснил Ионов.

В США уже запланировано финансирование и развитие новой лунной программы, на которую они переключатся после МКС, добавил Ионов. Поэтому, по его словам, скорее всего, российские космонавты скоро останутся без орбитальной станции, передаёт ФБА «Экономика сегодня».

Напомним, с сентября, на МКС неоднократно происходили разные поломки. В том числе, в корпусе модуля «Звезда» была обнаружилась трещина в четыре сантиметра, через которую уходил воздух.

темы
космос
космонавты
МКС
МКС
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