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Согласно переговорам космонавтов Международной космической станции (МКС), которые транслирует NASA, в российском сегменте сломался туалет и система получения кислорода, а также задымился пылесос.

«"Электрон" (система получения кислорода – прим. «Русская планета») снова отказал», - передал космонавт Анатолий Иванишин в центр управления полетами.

Один из специалистов в центре управления сообщил, что инженеры подозревают, что отказ «Электрона» может быть связан со стыковкой кабелей Иваном Вагнером в другой части российского модуля «Звезда».

Позднее космонавты сообщили о дыме, идущем из пылесоса и неисправности туалета в модуле «Звезда».

Космонавт Иванишин передал, что в туалете горит лампочка, сигнализирующая, что «Консервант некачественный». В центре управления предположили, что в системе мог возникнуть «пузырь».

Ранее российская система получения кислорода «Электрон-ВМ» уже выходила из строя 14 октября. Спустя 3 дня её починили, передаёт RT.

11 октября отказывал туалет в модуле «Звезда», к 12 октября его работу восстановили.