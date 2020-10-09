Тревожных признаков в резком увеличении случаев коронавируса в России нет

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В Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи прокомментировали сегодняшний рекорд по выявленным случаям коронавирусной инфекции в России. За сутки COVID-19 подтвердили у 12 126 жителей страны.

Вирусолог и профессор НИЦЭМ имени Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, есть ли разница между весенним и осенним этапами эпидемии. Он отметил, что пока рано говорить о том, насколько серьезнее будет вторая волна.

«Цифра действительно рекордная, но если пик будет на 13–14 тысяч, то это не такое уж большое превышение», - сказал он телеканалу «360».

По мнению специалиста, вирус не стал злее, чем весной, в частности, не изменилась летальность заболевания. Пока неясно, сохранится ли она на уровне 1,5-2%.

Альтштейн констатировал, что в Европе летальность упала: в некоторых странах она снизилась с 17% до 1%.

«У нас пока такого резкого падения летальности по сравнению с весной не получается. Увеличения тоже», — подчеркнул он.

В отличие от весенней статистики, нынешние цифры «более правильные», отметил Альтштейн.

Ранее сообщалось, что с 12 октября в Московской области амбулаторных пациентов бесплатно обеспечат «Фавипиравиром».