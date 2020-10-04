Тревожные цифры: более тысячи российских учителей не вышли на работу

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Около 3% школ в России закрыли на карантин, «примерно половина» — по ОРВИ, заявил заместитель главы Минпросвещения РФ Виктор Басюк.

По его словам, всего в стране насчитывается около 42 тыс. школ. 3% — это примерно 1,2 тысяч школ. По словам Басюка, в первую неделю сентября коронавирусом заболели и не вышли на работу около 1 тыс. учителей. Как говорят в Роспотребнадзоре, количество заболеваний учителей находится в норме.

В Минпросвещения не рассматривают вопрос о массовом переходе школ на дистанционный режим работы, сообщает РБК.

Тем временем, стало известно о возможном переходе системы образования Москвы на дистанционное обучение с 19 октября. Это связано с ростом доли школьников и студентов среди заболевших коронавирусом.