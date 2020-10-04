Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Запрещенные организации
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Тревожные цифры: более тысячи российских учителей не вышли на работу

Артем Денисов
4 октября, 2020 23:22
1 мин
школа
Фото: pixabay.com

Около 3% школ в России закрыли на карантин, «примерно половина» — по ОРВИ, заявил заместитель главы Минпросвещения РФ Виктор Басюк.

По его словам, всего в стране насчитывается около 42 тыс. школ. 3% — это примерно 1,2 тысяч школ. По словам Басюка, в первую неделю сентября коронавирусом заболели и не вышли на работу около 1 тыс. учителей. Как говорят в Роспотребнадзоре, количество заболеваний учителей находится в норме.

В Минпросвещения не рассматривают вопрос о массовом переходе школ на дистанционный режим работы, сообщает РБК.

Тем временем, стало известно о возможном переходе системы образования Москвы на дистанционное обучение с 19 октября. Это связано с ростом доли школьников и студентов среди заболевших коронавирусом.

темы
образование
орви
школы
поддержать проект
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
1 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!