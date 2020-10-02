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Общество
Московские школы после 19 октября ждет весенний сценарий
2 октября, 2020 13:37
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Flickr
Источник в городской администрации рассказал о возможном переходе системы образования на дистанционное обучение с 19 октября. Это связано с ростом доли школьников и студентов среди заболевших коронавирусом.
«Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению», - сказал собеседник.
Он полагает, что эпидемиологическая ситуация вряд ли позволит вернуться к очному обучению после двухнедельных каникул. Учащихся может ждать переход на дистанционное обучение минимум на две-три недели, пишет «Интерфакс».
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля студентов и школьников среди заболевших составляет 25%. До этого градоначальник объявил о каникулах с 5 по 18 октября.
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