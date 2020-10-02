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Московские школы после 19 октября ждет весенний сценарий

Лилия Караева
2 октября, 2020 13:37
1 мин
Школьники
Flickr

Источник в городской администрации рассказал о возможном переходе системы образования на дистанционное обучение с 19 октября. Это связано с ростом доли школьников и студентов среди заболевших коронавирусом.

«Власти столицы рассматривают возможность возвращения школ к дистанционному обучению», - сказал собеседник.

Он полагает, что эпидемиологическая ситуация вряд ли позволит вернуться к очному обучению после двухнедельных каникул. Учащихся может ждать переход на дистанционное обучение минимум на две-три недели, пишет «Интерфакс».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что доля студентов и школьников среди заболевших составляет 25%. До этого градоначальник объявил о каникулах с 5 по 18 октября.

темы
Москва
дистанционное обучение
школьники
1 мин
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