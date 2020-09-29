С 5 октября Сергей Собянин закрыл все московские школы на длинные каникулы

Sobyanin.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин принял решение с 5 октября отправить всех школьников на двухнедельные каникулы. Обычно осенние каникулы длятся неделю и начинаются позже.

Объявленные Собяниным каникулы будут длиться до 18 октября. Решение о закрытии школ связано с ростом случаев коронавируса.

По словам мэра, на сегодняшний день большинство заболевших - дети. Они легко передают вирус взрослым и пожилым людям, которые болеют гораздо тяжелее.

В связи с ростом заболеваемости закроют не только школы, но и учреждения дополнительного образования и детские досуговые центры. Дистанционных занятий в школах в течение двух недель не будет, говорится на сайте мэра. Детские сады продолжат работать по обычному графику.

Собянин призвал провести каникулы дома или на даче и выходить на прогулки во двор или в ближайший парк, избегая посещения торговых центров.

25 сентября Собянин объявил о возвращении карантина в Москве. Лицам старше 65 лет и людям с хроническими заболеваниями рекомендовали самоизолироваться, а предприятиям - перевести сотрудников на удаленку.