Третье российское лекарство от коронавируса «Авифавир» будет стоить дешевле всех

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Цена еще одного российского лекарства от коронавируса «Авифавир» будет на 30% ниже, чем на аналоги. Стоимость «Арепливира», который недавно поступил в аптеки, составляет 12 320 рублей.

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев считает эту цену «очень высокой».

«Мы специально чуть-чуть задержали наш выход в аптеки, чтобы предоставить цену более разумную», - сказал он.

В итоге «Авифавир» решили продавать в аптеках за 8 тыс. рублей. Дмитриев не исключил, что впоследствии цену могут снизить. Возможно, что препарат включат в список жизненно важных лекарств, пишет РИА Новости.

«Авифавир» был первым в мире препаратом от коронавируса. После него Минздрав разрешил применение «Коронавира» и «Арепливира». Первый стоит 11 550 рублей за 50 таблеток, второй - 12 320 за 40.

Накануне производитель «Арепливира» ответил на слухи о копировании лекарства с японского препарата.