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Лекарство от коронавируса «Арепливир» не копировали с японского препарата «Фавипиравир». По словам медицинского менеджера Группы компаний «Промомед» Киры Заславской, производитель знал только химическую формулу, а все остальное было запатентованной тайной производителя.

Она призналась, что компания была бы рада пойти по простому пути. Если бы метод синтеза уже знали, то производителю не понадобилось бы изучать эффективность и безопасность средства - необходимо только проверить усваиваемость в крови по сравнению с препаратом-оригиналом.

Заславская напомнила, что используемый в «Арепливире» фавипиравир очень известен.

«Нам необходимо было разработать свой метод синтеза и, самое главное, разработать оригинальную технологию производства самой таблетки», - сказала представитель компании.

Главный исполнительный директор «Промомеда» Андрей Младенцев отметил, что высокая стоимость лекарства обусловлена большими расходами на разработку, пишет РИА Новости.

Напомним, стоимость лекарства составит 12 320 рублей. В июне препарат одобрил Минздрав России.