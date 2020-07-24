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Трехлетняя девочка умерла от COVID-19 в Бельгии

Антон Мельников
24 июля, 2020 18:46
1 мин
в
Pixabay

Представители органов здравоохранения Бельгии сообщили, что коронавирус стал причиной смерти трехлетней девочки. Это самая молодая жертва COVID-19 в стране.

Сообщается, что у ребенка также были хронические проблемы со здоровьем.

«Эта новость глубоко затрагивает всех нас, будь то ученый или родитель», - заявил представитель министерства здравоохранения Бельгии Боудевейн Кэтри.

Кэтри сообщил, что, в среднем, каждый день в стране от коронавируса умирает три человека. Также специалист добавил, что недавно была зафиксирована смерть 18-летнего пациента. Раньше считалось, что смертность среди молодежи является «редкостью».

В результате недавнего роста числа инфекций, общее число случаев заражения COVID-19 в Бельгии возросло до 64 847, умерло 9 812 человек, сообщает Euronews.

Ранее ученые выяснили, что антитела к COVID-19 могут исчезнуть через несколько месяцев.

темы
коронавирус
смерть
смертность
Бельгия
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