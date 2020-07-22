Антитела к COVID-19 могут исчезнуть через несколько месяцев

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Согласно новым исследованиям, иммунная система людей, которые выздоравливают после легких форм COVID-19, вырабатывает антитела в течение нескольких месяцев. После, их количество снижается, но это не значит, что организм становится беззащитным.

Антитела - это белки, которые лейкоциты вырабатывают для связывания с вирусом и избавления от него, их также называют В-клетками. По мере развития инфекции, иммунная система адаптируется и учится производить более «точные» антитела для атаки на вирусы.

Доктор Отто Ян и другие ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе произвели замеры более «точных» антител среди 30 инфицированных коронавирусом и их соседей, которые, предположительно, тоже были заражены. Средний возраст испытуемых составил 43 года, большинство имело только легкие симптомы.

Исследование показало, что «период полураспада» антител составляет 73 дня. Это означает, что спустя это время половина антител исчезает из организма.

Согласно авторам исследования, результаты указывают на то, что концепция популяционного иммунитета и победа над COVID-19 с помощью вакцин могут не стать решением проблем с пандемией.

В свою очередь специалист по инфекционным заболеваниям Университета Вандербильта Бадди Крич, отметил, что антитела являются лишь частью «уравнения». Он сообщил, что «заражение коронавирусом не обязательно должно создать пожизненный иммунитет».

Крич рассказал, что другие механизмы иммунной системы также предлагают защиту. Так, помимо выработки антител, В-клетки также развивают «память». Благодаря этому, иммунная система способна быстро возобновить производство необходимых антител, если это необходимо.

«Они будут очень быстро активированы, при новом воздействии вируса. Как будто сейчас они просто бездействуют и ждут», - приводит слова Крича New York Post.

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