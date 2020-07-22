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Второй препарат для лечения от COVID-19 получил одобрение правительства Японии

Антон Мельников
22 июля, 2020 19:37
1 мин
в
Pixabay

Министерство здравоохранения Японии одобрило дешевый и широкодоступный стероид дексаметазон в качестве лечения при COVID-19. Британское исследование показало, что это лекарство значительно снижает смертность среди госпитализированных пациентов.

Это уже второй препарат для борьбы с коронавирусом, получивший одобрение в Японии. Ранее власти одобрили использование препарата ремдесивир, выпускаемого американской фармкомпанией Gilead Sciences Inc, сообщает Japan Today.

О том, что дексаметазон способен помочь больным с тяжёлыми стадиями коронавируса стало известно в середине июня. Команда из Оксфордского университета провела исследования на пациентах, которые показали значительное снижение смертности. Подробнее читайте в материале Русской Планеты.

темы
Япония
коронавирус
лекарство
дексаметазон
1 мин