Второй препарат для лечения от COVID-19 получил одобрение правительства Японии

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Министерство здравоохранения Японии одобрило дешевый и широкодоступный стероид дексаметазон в качестве лечения при COVID-19. Британское исследование показало, что это лекарство значительно снижает смертность среди госпитализированных пациентов.

Это уже второй препарат для борьбы с коронавирусом, получивший одобрение в Японии. Ранее власти одобрили использование препарата ремдесивир, выпускаемого американской фармкомпанией Gilead Sciences Inc, сообщает Japan Today.

О том, что дексаметазон способен помочь больным с тяжёлыми стадиями коронавируса стало известно в середине июня. Команда из Оксфордского университета провела исследования на пациентах, которые показали значительное снижение смертности. Подробнее читайте в материале Русской Планеты.