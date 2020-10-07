Трех медиков Амурской больницы будут судить за заражение 164 детей гепатитом С

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Следственный комитет завершил расследование уголовного дела о заражении 164 детей гепатитом С в Амурской областной детской клинической больнице. Обвинения предъявлены трем докторам.

По версии следствия, сотрудники медучреждения обрабатывали катетеры для переливания крови в нестерильных медицинских перчатках, кроме того, использовали в своей работе нестерильные медицинские инструменты. В результате, 164 несовершеннолетних пациента заразились вирусным гепатитом С в период с 2009 по 2018 годы.

Обвинение в халатности предъявили заместителю главного врача по лечебной работе Асе Серге, а также заведующим отделениями эпидемиологии и гематологии Галине Платовой и Ирине Батурской. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Генеральную прокуратуру.

«Следователями инициировано принятие губернатором Амурской области региональной программы по дорогостоящему лечению пострадавших, комплексной реабилитации, социальной и психологической помощи им и их семьям», – сообщили в пресс-службе СУ СКР.

27 детей уже выздоровели.

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