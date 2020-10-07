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После госпитализации псковских школьников с загадочным отравлением завели дело

Артем Денисов
7 октября, 2020 03:01
1 мин
суд
Фото: flickr.com

Из-за госпитализации 13 школьников в Великих Луках Псковской области заведено уголовное дело.

Следователи опросили всех детей, их родителей, руководство школы и классных руководителей, а также лечащих врачей, которые могли что-либо прояснить относительно причин и обстоятельств недомогания детей.

Одна из пострадавших школьниц сообщила, что дети почувствовали себя плохо практически одновременно. Вблизи школы взяли пробы воздуха. Школьников проверили на наркотики, в организме школьников их не нашли, сообщает телеканал «360».

Напомним, сразу 13 школьников потеряли сознание во время торжественной линейки. Отмечается, что сознание потеряли учащиеся из разных классов и разного возраста. Состояние троих детей оценивается как тяжелое.

В школе проходила торжественная линейка в честь присвоения учебному заведению имени лейтенанта Антона Злобина, который погиб 2 января 1995 года на таджико-афганской границе.

темы
уголовное дело
школьники
отравления
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