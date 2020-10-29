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Транспортная инфраструктура Московского региона развивается полным ходом. На этот раз нововведение губернатора области Андрея Воробьева и мэра столицы Сергея Собянина позволит жителям агломерации перемещаться на различных общественных средствах передвижения по единой проездной карте.

Единая билетная проездная система заработает уже со следующего года. Благодаря нововведению, жители Москвы и области смогут пользоваться одной картой в железнодорожном, автобусном и других видах общественного транспорта. По словам Воробьева, картой можно будет оплачивать проезд и в других регионах.

«Ни Московской области, ни Москве невозможно развиваться без единой стратегии развития транспорта. Каждый день по дорогам, которые соединяют Москву и Подмосковье, проезжают миллионы людей, которые пользуются и общественны наземным транспортом, и личным, – цитирует Собянина телеканал «360». – В настоящее время создаем уникальный проект — единую билетную проездную систему, которая заработает к январю».

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