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Власти Москвы установили в столичном метро и МЦД (Московские центральные диаметры) тепловизоры, чтобы отслеживать температуру тела пассажиров. В случае если устройство покажет отклоненение от нормы, пропуск в транспорт будет запрещен. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Приборы установлены у рамок металлоискателей на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД. Они реагируют на температуру 37,5°С и выше. Если тепловизор запищит, пассажиру измерят температуру обычным термометром. Если она все же окажется повышенной, то его не пропустят в транспорт, посоветуют обратиться к доктору или вызовут скорую помощь при необходимости, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что москвичи начнут ездить на метро со скидкой 50%.