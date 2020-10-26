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Пассажиры с температурой не попадут в московское метро

Марьям Ибрагимова
26 октября, 2020 12:33
1 мин
Фото: bte-atm.ru
Фото: bte-atm.ru

Власти Москвы установили в столичном метро и МЦД (Московские центральные диаметры) тепловизоры, чтобы отслеживать температуру тела пассажиров. В случае если устройство покажет отклоненение от нормы, пропуск в транспорт будет запрещен. Об этом сообщили в пресс-службе городского департамента транспорта.

Приборы установлены у рамок металлоискателей на автовокзалах, автостанциях, метро и МЦД. Они реагируют на температуру 37,5°С и выше. Если тепловизор запищит, пассажиру измерят температуру обычным термометром. Если она все же окажется повышенной, то его не пропустят в транспорт, посоветуют обратиться к доктору или вызовут скорую помощь при необходимости, передает Интерфакс.

Ранее сообщалось, что москвичи начнут ездить на метро со скидкой 50%.

темы
Москва
коронавирус
метро
МЦД
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