Москвичи начнут ездить на метро со скидкой 50%

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Со 2 ноября в определённые отрезки времени на двух линиях московского метро начнёт действовать скидка на проезд. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

Размер скидки составит 50%. Удешевлённый проезд будет действовать на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской (розовая) ветках.

Собянин уточнил, что скидка будет действовать с момента открытия станций до 7:15, а также в период с 8:45 до 9:15.

Пилотный проект продлится до 2 июля 2021 года, передаёт «РБК».