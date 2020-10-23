Новости Общество
Общество
Москвичи начнут ездить на метро со скидкой 50%
23 октября, 2020 15:37
1 мин
Pixabay
Со 2 ноября в определённые отрезки времени на двух линиях московского метро начнёт действовать скидка на проезд. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Размер скидки составит 50%. Удешевлённый проезд будет действовать на Таганско-Краснопресненской (фиолетовой) и Некрасовской (розовая) ветках.
Собянин уточнил, что скидка будет действовать с момента открытия станций до 7:15, а также в период с 8:45 до 9:15.
Пилотный проект продлится до 2 июля 2021 года, передаёт «РБК».
поддержать проект
1 мин