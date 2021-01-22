Торговые сети начнут торговать дешевыми «кривыми» огурцами и «премиальными» прямыми

Общество

Глава Плодоовощного союза Михаил Глушков сообщил, что в российских магазинах могут появиться «кривые» огурцы. Они, наряду с «эконом-картофелем», будут продаваться дешевле обычных. При этом, прямые огурцы будут позиционироваться как «премиальные».

Глушков пояснил, что сейчас торговые сети отбирают товар, «кривые» огурцы выбраковывают. Тем не менее, сети начали прорабатывать вопрос об изменении стандартов.

«Сейчас сети такие (кривые) огурцы не берут, хотя они такие же по качеству и по вкусу. Мы такие огурцы вынуждены либо списывать, либо выбраковывать, либо отдавать на рынки, где их прекрасно покупают», - цитирует главу союза telegram-канал «Газета.Ru».

Ранее стало известно, что под предлогом стабилизации цен на полки магазинов в России пустят картофель «экономкласса».