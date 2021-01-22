Под предлогом стабилизации цен на полки магазинов в России пустят картофель как горох

Общество

Производители картофеля в России под предлогом стабилизации цен предложили торговым сетям пустить на полки картофель «экономкласса». Такая продукция будет на 15-20% дешевле.

Соответствующее предложение Картофельный союз направил в Ассоциацию компаний розничной торговли (объединяет X5 Retail Group, «Магнит», Auchan, «Ленту») и Союз независимых сетей. Он предложил ввести в ассортимент картофель калибра от 35 до 55 мм в сетках по 2,5, 3 и 5 кг.

Инициативу поддержал производитель картофеля и овощей «АФГ Националь»: по его мнению, это позволит ввести в оборот качественный картофель, который выпадает из-за нестандартного размера.

Идею одобрили в Минсельхозе, пишет «Коммерсантъ». В ведомстве посчитали, что включение в ассортимент такого картофеля позволит расширить предложение для покупателя.

Ранее в России заговорили о возможной стаблизации цен на макароны и крупы.