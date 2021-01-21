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Россиян могут удивить новые цены на зерно и макароны в ближайшем будущем

Лилия Караева
21 января, 2021 09:20
2 мин
Лилия Караева
21 января, 2021 09:20
2 мин
Макароны
Pixabay.com

Правительство России может заморозить цены на зерно и макаронные изделия вслед за установлением предельной стоимости сахара и подсолнечного масла. Это связано с тем, что стоимость зерна с 11 по 17 января выросла на 3,5%, макароны за первую рабочую неделю после новогодних праздников подорожали на 8%.

О планах Минсельхоза сообщил участник заседания оперативного штаба по мониторингу ситуации в АПК и на продовольственном рынке. Идею с заморозкой цен во время встречи озвучила замглавы Минсельхоза Оксана Лут.

Она отметила, что ведомство не устраивает сдерживание продаж зерна фермерами из-за ожидаемого дальнейшего роста цен. Будущую стоимость макарон и зерна Лут не назвала.

Пока Минсельхоз рекомендовал властям субъектов провести переговоры с производителями о сдерживании цен на макароны, яйца и картофель, пишет «Коммерсантъ».

В декабре 2020 года в России подписали соглашение о предельных оптовых и розничных ценах на сахар и подсолнечное масло. Стоимость продуктов будет держаться на одном уровне в течение трех месяцев.

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Россия
Минсельхоз
Зерно
макароны
2 мин
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