Фото: Национальная полиция Харьковской области

Один из пострадавших в результате крушения военного самолета Ан-26 в Харьковской области, госпитализированный c ожогами 90% тела, скончался в больнице. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Таким образом, из 27 человек, находившихся на борту во время авиакатастрофы, выжил только один человек — это курсант-третьекурсник Харьковского национального университета воздушных сил. Его жизни ничего не угрожает, передает «Интерфакс».

Напомним, Ан-26 Воздушных сил ВС Украины разбился накануне вечером при заходе на посадку в аэропорту Чугуева. На борту самолета в момент крушения находились 20 курсантов и семь офицеров Харьковского университета Воздушных сил ВС Украины имени Кожедуба.

По словам министра обороны Украины Андрея Тарана, причиной аварии могло стать то, что воздушное судно зацепилось крылом за землю. Специалисты уже обнаружили бортовой самописец. Вскоре они смогут назвать официальную причину случившегоя.