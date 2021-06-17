Только этого нам не хватало: вал судебных разбирательств накроет столицу из-за решения властей
Отстранение от работы отказавшихся вакцинироваться сотрудников столичных предприятий без сохранения заработной платы может обернуться масштабными судебными разбирательствами. Эта потенциальная проблема наложится на существующее тяжелое положение по коронавирусу. Такое мнение выразил замглавы комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский, комментируя последнюю новость о бизнесе в Москве.
«Я думаю, если пойдут масштабные судебные процессы, вряд ли суды поддержат такое положение вещей», - заявил Рязанский.
По его словам, дела, которые могут возникнуть из-за отстранения сотрудников, будут затрагивать «процессы на уровне Конституции РФ».
В данный момент вал разбирательств, по мнению сенатора, совершенно не к месту.
«Мне кажется, что до этого доводить нельзя, не тот момент, чтобы на проблемы с COVID-19 еще накладывать проблемы судебных искови разбирательств на эту тему», - сообщил он.
По его словам, необходимо искать решение, которое устроит не желающих прививаться людей и имеющих «собственную точку зрения» на вакцинацию.
«Это опасно конфликтами в коллективах, в целом в гражданском обществе», - пояснил Рязанский.
Сенатор добавил, что сейчас необходимо искать «бесконфликтные пути решения», передаёт «ТАСС».
Ранее стало известно, что власти Москвы разрешили работодателям отстранять сотрудников от работы, если те не будут проходить вакцинацию от коронавируса. Подробнее читайте в нашем материале.