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Бизнес
Не хочешь колоться – не будет зарплаты: над рядовыми работниками нависла новая угроза
17 июня, 2021 17:27
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Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Московские власти одобрили предложение столичного бизнес-сообщества об отстранении от работы с лишением заработной платы сотрудников, которые отказались проходить вакцинацию от коронавируса. Об этом по итогам встречи с властями заявил уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов.
По его словам, на встрече с руководством города бизнесмены спросили, могут ли они отстранить сотрудников, если те отказались прививаться.
«Получили комментарий, что можем отстранить без зарплаты и нас (бизнесменов – прим.) наказывать не будут из-за эпидемиологической ситуации», — приводит слова Миронова «ТАСС».
Вопрос по теме:
Отстранение без зарплаты – фактическое принуждение вакцинироваться или активная забота о здоровье людей?
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