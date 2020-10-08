Токсиколог назвал подтвержденные тестами причины состояния Навального

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Алкоголь и неправильное питание могли стать причинами состояния блогера Алексея Навального. Такое мнение высказал главный токсиколог Сибирского федерального округа и Омской области, доктор медицинских наук Александр Сабаев.

По словам специалиста, метаболические нарушения в организме Навального были подтверждены лабораторными тестами. Фактором могло стать соблюдение или, наоборот, несоблюдение диеты, а также употребление алкоголя.

Сабаев отметил, что у Навального наблюдалась дисфункция поджелудочной железы, которая спровоцировала резкие колебания сахара в крови. Это подтверждено лабораторными тестами. Он напомнил, что консилиум российских врачей сошелся на диагнозе «нарушение углеводного обмена», пишет «РИА Новости».

Ранее сообщалось, что Нидерланды поддержат антироссийские санкции, которые предлагается ввести в связи с инцидентом с Алексеем Навальным. Соответствующее заявление сделал глава МИД королевства Стеф Блок.