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Тимура Бекмансурова вывезли из Пермской краевой больницы в Москву
14 октября, 2021 14:55
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Скриншот видео
Студента Тимура Бекмансурова, убившего шесть человек в вузе, вывезли из Пермской краевой больницы. Ранее его арестовали на 2 месяца.
Видео опубликовал Telegram-канал Mash.
Бекмансуров отправится в СИЗО. Его должны перевезти в «Матросскую тишину».
Напомним, 20 сентября Бекмансуров устроил стрельбу в пермском вузе и убил 6 человек. Более 40 пострадали. При задержании стрелка ранили - его доставили в больницу в крайне тяжелом состоянии. Врачи буквально вытащили его с того света. Бекмансурову ампутировали ногу, достали пули.
Следователи смогли предъявить ему обвинение в массовом убийстве спустя почти месяц. Он признал вину в полном объеме.
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