Напавшему на вуз Бекмансурову смогли предъявить обвинение. Бастрыкин рассказал о реакции стрелка
Студенту Тимуру Бекмансурову, устроившему стрельбу в пермском вузе, смогли предъявить обвинение. В ближайшее время ему выберут меру пресечения - заседание будет выездным и пройдет в больнице.
Бекмансурова обвинили в массовом убийстве. По словам главы Следственного комитета России Александра Бастрыкина, напавший на вуз признал вину в полном объеме. Об этом пишет РИА Новости.
Стрелку предъявили обвинение после того, как его состояние стабилизировалось. Оно позволяет проводить с преступником следственные действия.
С момента массового расстрела в вузе прошел почти месяц. Раненый при задержании Бекмансуров находился на ИВЛ и перенес несколько операций, в том числе по ампутации ноги. 11 октября в краевом Минздраве рассказали о состоянии Бекмансурова.
Напомним, 20 сентября студент пришел в вуз и открыл стрельбу. Погибли шесть человек, более 40 пострадали.