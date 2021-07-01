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Теперь начнется: Владимир Путин отменил федеральный штраф за безбилетный проезд
1 июля, 2021 11:40
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Alexander Legky/Russian Look/Global Look press
В России из Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) исключена статья, предусматривающая ответственность за безбилетный проезд. Соответствующий указ предписал президент РФ Владимир Путин.
Статьи 11.18 («Безбилетный проезд») и 11.19 («Нарушение правил провоза ручной клади, багажа и грузобагажа») утратили силу.
Это означает, что регионам самостоятельно устанавливать порядок подтверждения оплаты проезда пассажиром. Также субъекты РФ получили полномочия на установление суммы административного штрафа, пишет «РИА Новости».
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