Теперь и в России. Подросток напал на полицейских с ножом и «коктейлем Молотова»

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В Татарстане полицейские застрелили 16-летнего подростка, который кидал в здание отдела бутылки с зажигательной смесью и ранил одного из правоохранителей ножом.

Инцидент произошел около полуночи 30 октября в городе Кукмор. Молодой человек начал бросать в полицейский участок бутылки с «коктейлем Молотова». Участковый и начальник изолятора временного содержания пытались задержать подростка, однако тот выхватил нож.

При задержании злоумышленник оказал активное сопротивление и ранил ножом одного из полицейских.

В ответ правоохранители вынуждены были применить табельное оружие. Нападавший скончался на месте, сообщает телеграм-канал «Mash».

Ранее в Канаде, в городе Монреаль полицейский застрелил мужчину с ножом в руках.