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Темный равнодушный взгляд: что с Бекмансуровым спустя две недели после нападения на вуз
5 октября, 2021 16:59
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vk.com/vikiperm/globallookpress
Студент Тимур Бекмансуров, устроивший стрельбу в Пермском государственном университете, пошел на поправку. Пока он в реанимации и смотрит темным равнодушным взглядом, врачи готовятся перевести пациента в обычную палату.
Об этом пишет Telegram-канал SHOT. В сообщении говорится, что Бекмансурова отключили от ИВЛ.
После перевода в обычную палату пермского стрелка смогут допросить следователи.
Ранее Бекмансурову ампутировали ногу и достали пули.
Напомним, 20 сентября студент пришел в пермский вуз и открыл стрельбу из турецкого дробовика. Были убиты 6 человек, пострадали более 40. Бекмансуров пытался убить людей до расстрела в вузе - по пути в университет он открыл прицельный огонь по проезжающим машинам.
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