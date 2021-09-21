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Происшествия
18-летний Тимур Бекмансуров пытался убить людей до нападения на вуз
21 сентября, 2021 11:07
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instagram.com/bekmansurovt/globallookpress
18-летний Тимур Бекмансуров вел прицельный огонь по машинам перед расстрелом в пермском вузе. Никто из водителей не пострадал.
Появилось видео, как студент стреляет по проезжающим машинам на подходе к пермскому вузу. Одна из пуль попадает в лобовое стекло движущегося автомобиля. Водитель чудом не пострадал.
Об этом пишет Telegram-канал 112. На автомобиле остались несколько глубоких следов от пуль.
Ранее родители стрелка раскрыли подробности о жизни сына. Мать на допросе заявила, что «сын всегда не любил людей».
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Почему полиция не среагировала на стрельбу Тимура Бекмансурова по проезжающим машинам по дороге в университет?
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