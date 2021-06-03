Темные дела на космодроме Восточный: следователи покопались в бумагах и нашли хищение на сотни миллионов
На космодроме Восточный вскрылись новые махинации с выделенными на развитие деньгами. Следователи покопались в бумагах и выявили хищение на сотни миллионов рублей.
Следственное управление Следственного комитета России по Амурской области возбудило два уголовных дела: по статьям о превышении должностных полномочий и о хищении в особо крупном размере.
В одном случае подрядчик получил 600 млн рублей за невыполненные работы. В другом похищены еще почти 60 млн рублей.
Вопросы у следователей возникли к сотрудникам ЦЭНКИ. Они договорились с дирекцией космодрома о выплатах. Деньги дошли до адресата, но работу никто не планировал выполнять.
Во втором деле оказались подложные акты о стоимости работ и счет-фактура, передает «Коммерсантъ». По фальшивым документам из бюджета утекли 59,8 млн рублей.
Напомним, космодром Восточный строят с 2012 года. Его срок готовности из-за предыдущих хищений сдвинули на 2023 год. Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что на строительстве комплекса воруют миллионами.