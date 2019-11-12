Владимир Путин: Воруют сотнями миллионов

Как подсчитали в Кремле, при строительстве в Амурской области космодрома «Восточный» было похищено 11 миллиардов рублей и возвращено лишь 3,5 миллиарда. На сегодняшний день осуждено 32 человека. Такие данные привёл пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне на заседании с членами правительства президент РФ Владимир Путин в весьма эмоциональной форме выразился о ситуации с «Восточным». По его словам, на общенациональной стройке продолжается воровство бюджетных средств.

«Сто раз сказано было: «Работайте прозрачно. Деньги большие выделяются. Проект тоже носит практически общенациональный характер». Нет: воруют сотнями миллионов. Сотнями миллионов. Уже несколько десятков уголовных дел возбуждено. Состоялись уже решения судов, в тюрьме люди сидят. Нет. Порядка так там до сих пор и не удалось навести, как следует», — заявил Путин

Последний раз президент посещал «Восточный» 6 сентября этого года. Глава государства осмотрел объекты космодрома и ознакомился с ходом реализации проекта строительства стартового комплекса КРК «Ангара». На совещании по итогам посещения космодрома Путин в очередной раз подчеркнул важнейшее значение, которое имеет стройка космодрома.

«Чтобы оставаться в лидерах, в том числе в области пилотируемых программ, России необходимо последовательно наращивать свои конкурентные преимущества, грамотно использовать имеющийся научный, технологический, кадровый потенциал, а также эффективно решать задачи по дальнейшему совершенствованию собственной космической инфраструктуры», — сказал Путин

Из его слов следует, что без «Восточного» России уготована роль аутсайдера. И это действительно так. На текущий момент на территории РФ все космодромы («Плесецк», «Капустин яр», «Свободный», «Ясный») имеют сугубо военное значение. Частично «гражданским» можно назвать «Байконур», но он находится в Казахстане и зависеть от него так сильно, как сейчас Россия, не должна.

В обозримой перспективе наша страна просто обязана обзавестись собственной полноценной космической инфраструктурой, чтобы иметь возможность наращивать отечественную орбитальную группировку и осуществлять коммерческие запуски, которые приносят хороший доход.

Однако с 2014 года реализация мега-проекта в Амурской области сопровождается скандалами, связанными с фактами чудовищной по масштабу коррупции. Сложившуюся ситуацию недавно описывала «Русская Планета». По оценке Генпрокуратуры, всего было украдено 7,5 миллиарда рублей. По результатам аудита Счётной палаты сумма ущерба оказалась почти в два раза выше — 13 млрд рублей. Кремль говорит об 11 миллиардах

При этом стоит понимать, что в бюджет можно вернуть, дай Бог, половину похищенных денег. Российские коррупционеры по традиции, скорее всего, выводят нажитое нечестным трудом за рубеж на счета офшорных фирм. Об этом редко говорится в официальных сообщениях, чтобы не вызывать у общества ещё больше вопросов.

Расследование хищений на «Восточном» приобрело какой-то фантасмагоричный характер. В феврале прошлого года генпрокурор Юрий Чайка похвалился успехами следственных органов в возбуждении уголовных, а не пресечении преступлений.

«Созданный по поручению Президента и решению Совета Безопасности межведомственный штаб объединил усилия надзирающих прокуроров, следователей, оперативных служб и гособвинителей. В результате в течение года в суд было направлено 49 уголовных дел, почти в три раза больше, чем за предшествующие три года (17 дел было всего направлено за три года)», — доложил Чайка

Таким образом борьба с воровством на «Восточном» ведётся постфактум. Государство готово создавать штабы, возбуждать дела, устраивать процессы, но не работать над созданием прозрачной систем отбора подрядчиков и грамотного аудита, которая бы априори исключила саму возможность масштабного воровства. То, что сейчас делается в России, это в основном борьба с последствиями коррупции, а не с её первопричинами.

Самое отвратительное в истории с «Восточным» — этот тот факт, что большее количество уголовных дел было возбуждено против руководителей Федерального агентства специального строительства («Спецстрой»), его дочерних («Дальспецстрой») и подрядных организаций.

«Спецстрой» существовал с 1951 по 2016 год и был упразднён из-за коррупции на «Восточном». Организация находилась в ведомстве Минобороны, а руководство её деятельностью осуществлял президент РФ

Однако такой жесточайший уровень контроля со стороны высшей военно-политического руководства РФ не мешал топ-менеджерам «Спецстроя» завышать сметы, выбирать недобросовестных подрядчиков и субподрядчиков, оставлять дыры при заливке фундамента, не выплачивать инженерам и рядовым работникам зарплаты, купаясь в похищенных бюджетных деньгах.

Сейчас строительство космодрома ведут несколько ФГУПов и ПСО «Казань». Борьба за статус нового генподрядчика развернулась между подведомственными «Роскосмосу» и Минобороны организациями. Частные компании «друзей Путина» в этом конкурсе не участвуют.

Можно ли ожидать, что воровство на общенациональной стройке наконец-то прекратиться? Учитывая текущее положение дел, никакой надежды на то, что новые строители будут добросовестно выполнять свои обязанности, питать не стоит. Спустя пять лет после начала следственных действий Путин не скрывает, что проблема хищения бюджетных средств с повестки дня не ушла. Даже его личная воля оказалась здесь бессильной.