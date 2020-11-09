Телеведущий Александр Колтовой мог бы выжить в авиакатастрофе

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Российский телеведущий Александр Колтовой, который разбился в самолете, мог бы выжить.

Как сообщил общественный инспектор по безопасности полетов Кирилл Кондратенко, он погиб, потому что до последнего пытался увести воздушное судно от жилых домов. Во время посадки самолет приземлился носом в землю именно из-за этого маневра телеведущего.

Как отметил эксперт, даже при жесткой посадке были бы шансы спастись, «если бы он шел прямо». Колтовой начал поворачивать самолет в небе на 80–90 градусов, из-за чего судно потеряло скорость, что создало большие риски для экипажа, сообщает «Комсомольская правда».

Напомним, аварийная посадка, которая привела к катастрофе, произошла вблизи Новорязанского шоссе. В частном самолете Cessna находились только телеведущий и его жена.