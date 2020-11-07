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Телеведущий Александр Колтовой разбился насмерть в Подмосковье

Кирилл Савушкин
7 ноября, 2020 19:47
1 мин
Photo
Flickr

На телеканале НТВ подтвердили гибель ведущего Александра Колтового в ходе крушения легкомоторного самолета в Московской области.

«С прискорбием подтверждаем, что наш коллега, ведущий проектов «ДНК» и «Звёзды сошлись», Александр Колтовой и его супруга трагически погибли сегодня в результате крушения самолета в Московской области», - сообщила СМИ пресс-служба телеканала.

Аварийная посадка, которая привела к катастрофе, произошла вблизи Новорязанского шоссе. В частном самолете Cessna находились только телеведущий и его жена.

Как передает «Интерфакс», в дело уже вступила транспортная прокуратура.

темы
крушение
самолет
смерть
Подмосквье
НТВ
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