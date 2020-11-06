Общество
СегодняПолитикаОбществоБизнесКультураСделано РусскимиЛичные связи
Поиск
Лента новостей
Лента новостей
Сегодня
Политика
Общество
Бизнес
Культура
Сделано Русскими
Личные связи
© 2009–2020Русская планета
О проекте
Редакция
Контакты
Размещение рекламы
Использование материалов
Поддержать проект
Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 – 65733 выдано Роскомнадзором 20.05.2016.
В России признаны экстремистскими и запрещены организации «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымскотатарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля». Признаны террористическими и запрещены: «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».
Сегодня Общество
Новости Общество
Русская планета
Общество

Телеканалы в США прервали выступление Трампа из-за откровенного вранья в эфире

Лилия Караева
6 ноября, 2020 09:55
2 мин
Дональд Трамп
Piqsels.com

Американские телеканалы прервали выступление действующего президента Дональда Трампа. Трансляции остановили из-за того, что глава государства заявил о махинациях своих оппонентов, которых не было.

Трансляции прекратили MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также газета USA Today. Ведущий MSNBC Брайан Уильямс сказал: «...Мы не только прерываем президента США, но и поправляем его».

Ведущий CNBC Шепард Смит заявил в эфире: «Мы прерываем трансляцию из-за того, что то, что президент Соединенных Штатов сейчас сказал, по большей части полностью неверно».

Короткая пресс-конференция Трампа была первой со дня голосования, которое состоялось 3 ноября, уточняет Telegram-канал «Подъем». На ней Трамп заявил, что побеждает на выборах, если считать только «законные голоса». Он обвинил Демократическую партию в махинациях с бюллетенями.

Напомним, подсчет голосов в США до сих пор не завершен. Разрыв между Трампом и его оппонентом - кандидатом от демократов Джо Байденом - значительно сократился в штатах Джорджия, Пенсильвания и Аризона.

темы
США
Дональд Трамп
трансляции
ПОДДЕРЖАТЬ ПРОЕКТ
Нравится Русская планета? Поддержи
Для поднятия хорошего настроения, вы можете угостить наших редакторов чашечкой кофе
Маленькая чашка кофе
cup
200 ₽
Средняя чашка кофе
cup
300 ₽
Большая чашка кофе
cup
500 ₽
Большая чашка кофе и что-то вкусное
cup
900 ₽
Нажимая на кнопку «Поддержать», я принимаю пользовательское соглашение, политику конфиденциальности и подтверждаю свое гражданство РФ
Кто может поддержать проект?
Поддержать проект могут только граждане России. Поддержка осуществляется только в рублях. В соответствии с требованием закона.
2 мин
Лень сёрфить новости? Подпишись и БУДЬ В КУРСЕ
Всё, что действительно важно - в рассылке "Русской Планеты"
Спасибо за подписку!
Вы уже подписаны
Ошибка!