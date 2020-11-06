Телеканалы в США прервали выступление Трампа из-за откровенного вранья в эфире

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Американские телеканалы прервали выступление действующего президента Дональда Трампа. Трансляции остановили из-за того, что глава государства заявил о махинациях своих оппонентов, которых не было.

Трансляции прекратили MSNBC, ABC, CBS, CNBC, NBC, а также газета USA Today. Ведущий MSNBC Брайан Уильямс сказал: «...Мы не только прерываем президента США, но и поправляем его».

Ведущий CNBC Шепард Смит заявил в эфире: «Мы прерываем трансляцию из-за того, что то, что президент Соединенных Штатов сейчас сказал, по большей части полностью неверно».

Короткая пресс-конференция Трампа была первой со дня голосования, которое состоялось 3 ноября, уточняет Telegram-канал «Подъем». На ней Трамп заявил, что побеждает на выборах, если считать только «законные голоса». Он обвинил Демократическую партию в махинациях с бюллетенями.

Напомним, подсчет голосов в США до сих пор не завершен. Разрыв между Трампом и его оппонентом - кандидатом от демократов Джо Байденом - значительно сократился в штатах Джорджия, Пенсильвания и Аризона.