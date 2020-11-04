Дональд Трамп обвинил демократов в фальсификации голосов

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Действующий президент США и кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что его оппоненты на текущих президентских выборах пытаются фальсифицировать голоса.

Трамп заявил, что в ряде штатов соперники хотят «перекрыть» голоса в его пользу.

«Они усердно работают над тем, чтобы перекрыть преимущество в 500 тыс. голосов в Пенсильвании, как можно скорее. Также они это делают в Мичигане и др.», — написал президент в социальной сети Twitter. Почти сразу же сообщение Трампа было помечено как «спорный контент» и скрыто, передают «Ведомости».

Ранее стало известно, что президентские выборы в США поставили 120-летний рекорд по явке.