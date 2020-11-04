Президентские выборы в США поставили 120-летний рекорд по явке

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Согласно предварительным данным проекта United States Election Project, на проходящих в США президентских выборах зафиксировано самое большое за последние 120 лет число избирателей.

"Это нестандартно. На президентских выборах 2020 года отмечена самая высокая за 120 лет явка", - сообщил глава United States Election Project Майкл МакДональд.

Согласно утренним данным от 4 ноября, в свой голос на выборах пришли изъявить 160 млн американцев. Таким образом явка составила 66,9%. Для сравнения, в 1900 году явка составляла 73,7%. Глава проекта отметил, что подсчёт голосов еще не окончен и статистика по явке избирателей будет обновляться, передаёт «Интерфакс».

Ранее стало известно, что перед выборами США провели кибератаку на Россию.