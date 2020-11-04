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США последовали поговорке «Лучшая защита – нападение» и совершили кибератаку на Россию

Антон Мельников
4 ноября, 2020 18:35
1 мин
Pixabay / «Русская планета»
Pixabay / «Русская планета»

Американский телеканал NBC сообщил, что, накануне выборов в США, местные спецслужбы провели превентивные кибератаки на информационные структуры России и Ирана. Это было сделано чтобы нейтрализовать возможные попытки вмешаться в ход президентских выборов.

«NBC News подтвердило, что власти США, подразделения, связанные с киберпространством, провели наступательную операцию против российских и иранских киберструктур, чтобы гарантировать, что они не будут активны во время выборов», — сообщил корреспондент телеканала NBC в Вашингтоне.

Откуда именно журналист получил информацию о превентивных атаках, он не сообщил.

Согласно заявлению главы министерства внутренней безопасности США, в день выборов успешных попыток повлиять на ход голосования замечено не было, передают «Известия».

Ранее стало известно, что на выборах в США не исключён вариант ничьей.

темы
США
Россия
выборы
Иран
кибербезопасность
хакеры
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