С учетом колеблющихся штатов и затягивания подсчета голосов в США не исключили ничью

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В условиях затягивания процесса подсчета голосов и при нескольких раскладах в голосовании еще не определившихся штатов в США может сложиться ситуация, при которой действующий президент Дональд Трамп и его соперник на выборах Джо Байден наберут равное количество голосов выборщиков. Описаны четыре подобных сценария.

Итоги выборов окажутся ничейными, если Трамп и Байден наберут по 269 голосов выборщиков. В тех штатах, где исход уже определен, расклад сложился так: 210 выборщиков за Байдена и 176 - за Трампа.

Окончательный исход определят штаты, где голоса не подсчитаны, ничья может сложиться в четырех случаях: во-первых, если Байден получит 2 голоса в Мэне, 20 - в Пенсильвании и 10- в Висконсине, а Трамп победит в Северной Каролине, Мичигане, Неваде, Аляске и Джорджии.

Во-вторых, ничья возможна, если Байден победит в Северной Каролине, Висконсине, Неваде, а Трамп выиграет два голоса в штате Мэн, в Пенсильвании, Мичигане, Аляске, Джорджии.

В-третьих, для ничейной ситуации Байден должен победить в Северной Каролине и Джорджии, а Трамп выиграть два голоса выборщиков в штате Мэн, Пенсильвании, Висконсине, Мичигане, Аляске, Неваде.

В-четвертых, Байден выигрывает в Северной Каролине и Мичигане, а Трамп получает два голоса в Мэне, побеждает в Пенсильвании, Висконсине, Джорджии, Аляске, Неваде, пишет РБК.

В случае, если кандидаты в президенты наберут по 269 голосов, определять, кто станет главой государства, будет палата представителей, в которой каждый из 50 штатов имеет по одному голосу. Нужно набрать не менее 26 голосов. В случае ничьей право на избрание президента перейдет в Сенат.

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