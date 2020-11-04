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У Белого дома неизвестные с ножами напали на людей после президентских выборов в США

Лилия Караева
4 ноября, 2020 16:21
1 мин
Белый дом
Piqsels.com

Неизвестные с ножами напали на прохожих возле Белого дома в Вашингтоне. В результате пострадали трое мужчин и одна женщина.

Установлено, что нападавших было трое. Полиция ищет неизвестных.

Предположительно, они входили в крайне правую группировку, поддерживающую президента США Дональда Трампа, пишет РИА Новости. Пока неизвестно, связано ли нападение с выборами.

Жертв атаки доставили в больницу. Их жизни ничто не угрожает.

Ранее Трамп в обращении к нации заявил, что скорее всего выиграл выборы президента. Объявить о победе помешало замедление подсчета голосов.

темы
нападение
Белый дом
Вашингтон
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