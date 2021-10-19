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Телеканал «по понятным причинам» размыл лица назначенных Александром Лукашенко представителей КГБ
19 октября, 2021 15:21
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President.gov.by
В сюжете телеканала «Беларусь 1» размыли лица силовиков, присутствующих на совещании с президентом Беларуси Александром Лукашенко. На нем было объявлено о новых кадровых назначениях в КГБ.
Запись сохранилась на сайте телеканала, который освещал прошедшее 18 октября совещание. На встрече с Лукашенко было более 10 представителей КГБ.
Автор сюжета отметила, что не может показать лица и назвать фамилии. В новости на сайте «Беларуси 1» сказано, что имена скрыты «по понятным причинам». На это обратила внимание Lenta.ru.
На встрече с силовиками Лукашенко назвал дату возможного переворота и новых выступлений оппозиции. Он указал, что она совпадет с референдумом по Конституции, который намечен на февраль 2022 года.
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